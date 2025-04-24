МВД Турции установило подозреваемых в деле о лесных пожарах

В деле о возникновении лесных пожаров в Турции установлены подозреваемые. Подробности рассказал глава МВД страны.

В Турции установлено 44 подозреваемых, из которых 10 арестованы в рамках расследований причин начала 65 лесных пожаров по всей стране, рассказал глава МИД Али Ерликая.

"В связи с 65 лесными пожарами, произошедшими в 12 провинциях в период с 26 июня по 4 июля 2025 года, задержаны 44 подозреваемых. 10 из них арестованы, 6 из них отпущены под судебный контроль. 13 подозреваемых дали показания, в отношении 15 задержанных ведутся судебные разбирательства"

- Али Ерликая

Он передал, что причиной пожаров в Измире, где произошли наиболее крупные возгорания, стали неаккуратное использование сварочного аппарата и человеческий фактор.

В других регионах Турции пожары возникли по совершенно разным причинам. В частности, в провинции Маниса местный житель огнем уничтожал осиные ульи, в еще нескольких провинциях пламя вызвали искры от сельхозтехники и мангала.