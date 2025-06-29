Минздрав Турции назвал число пострадавших от пожаров

Лесные пожары, бушующие в Турции, продолжают наносить урон не только окружающей среде – от огня уже пострадали более 500 человек, погибли двое, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве страны.

В Турции продолжают бушевать лесные пожары – на их тушение брошены все силы спасателей, однако пока это не приносит ожидаемого результата.

Огонь не только уничтожает прекрасные ландшафты – от него страдает население, Минздрав страны зафиксировал уже более полутысячи обращений от жителей с жалобами на состояние здоровья вследствие пожаров и задымления, есть и жертвы, сообщил в соцсети Х министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу.

"На данный момент от лесных пожаров пострадали 538 человек. В настоящее время мы лечим трех пациентов, пострадавших от огня, один из которых находится в тяжелом состоянии. Двое наших граждан погибли"

- Кемаль Мемишоглу

Напомним, мы писали о том, что в Турции загорелся курортный район Чешме. Из-за пожара эвакуированы жители нескольких деревень. Лесные пожары добрались до провинций Бурса и Коджаэли. Накануне лесной пожар вспыхнул недалеко от международного аэропорта Антальи в районе Муратпаша, а к ночи лес запылал в пригороде Стамбула – спасателям пришлось эвакуировать жителей близлежащих домов, с огнем борются около 700 человек.