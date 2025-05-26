Пожар вспыхнул рядом с аэропортом Антальи

Лесной пожар произошел недалеко от международного аэропорта Антальи. Он бушует в районе Муратпаша, его тушением занимается авиация.

В Турции уже несколько дней подряд бушуют пожары. Сегодня возгорание произошло в лесной зоне района Муратпаша в Анталье, сообщили местные СМИ.

По их данным, пламя охватило микрорайон Эрменек, расположенный недалеко от международного аэропорта Антальи. Пожар начался на узкой полосе леса в черте города. Прямой угрозы жилым домам нет, однако на них периодически идет дым от огня, передали в издании ТАСС.

Сейчас возгорание активно тушат при помощи пожарной авиации. Благодаря близости к морю вертолеты оперативно забирают воду и сбрасывают ее на огонь.

Данных о пострадавших или эвакуации нет.