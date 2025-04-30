Вестник Кавказа

Пожары в Турции не сказались на отдыхе россиян

Лежаки на пляже
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В посольстве РФ в Анкаре рассказали о ситуации с пожарами. Несмотря на сложную ситуацию, отдыху российских туристов ничто не угрожает.

Российское посольство в Турции поделилось информацией о развитии ситуации с пожарами.

"В целом ряде районов, находящихся на побережье Эгейского и Средиземного морей, сохраняется серьезная пожароопасная обстановка. Возникают новые очаги возгорания"

– посольство

Борьба с пожарами ведется с использованием воздушных и наземных средств, говорится в сообщении. Отдых туристов ситуация не затронула.

"Обращений от росграждан в связи с пожарами, а также данных об эвакуации из отелей в адрес Посольства на данный момент не поступало"

– посольство

В Измире в штатном режиме работает аэропорт.

Посольство России призывает россиян быть осторожными и внимательно следить за обстановкой.

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