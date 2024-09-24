Пожары в Турции добрались до Стамбула

В пригороде Стамбула вспыхнул лесной пожар. Из близлежащих домов эвакуированы жители. В борьбе с пожаром занято около 700 человек.

Сотни человек тушат лесной пожар в пригороде Стамбула, об этом информируют местные власти.

В пригороде Силиври пожар начался накануне днем, по некоторым данным, причиной возгорания стало костер для шашлыка, задержан один человек.

В четверг из Силиври произведена эвакуация жителей 50 домов в районе Чанта. В борьбе с огнем заняты почти 700 человек.

"В тушении пожара участвуют семь самолетов, три вертолета ... 56 пожарных машин и 691 человек"

– сообщение

На данный момент огонь уничтожил под Стамбулом около 100 га.

Ранее лесной пожар также был зафиксирован в стамбульском районе Султангази, возгорание было ликвидировано за несколько часов.

Пожары в Турции наблюдаются в трех провинциях, на отдыхе туристов ситуация пока не сказывается.