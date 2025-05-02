Пожар вспыхнул в турецком курортном районе

В Турции загорелся курортный район Чешме. Из-за пожара эвакуированы жители нескольких деревень. Лесные пожары добрались до провинций Бурса и Коджаэли.

Мощный лесной пожар добрался до турецкого курортного района Чешме на Эгейском море, жители трех деревень были эвакуированы, передает местный телеканал NTV.

Отмечается, что возгорание вспыхнуло сегодня в 13:40 мск на сельскохозяйственных полях в районе Ылдыр. Сильный ветер стал причиной того, что огонь перекинулся на лес.

Телеканал сообщает, что в ликвидации пожара задействованы 5 самолетов, 18 вертолетов и 36 пожарных машин. Там же добавили, что огонь подступил к домам местных жителей.

Помимо этого, из-за возгорания эвакуированы жители деревень Ылдыр, Гермиян и Нохутлан.

Ранее глава министерства сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы заявил, что огнеборцы уничтожили пожары в районах Мендерес и Сеферихисар в провинции Измир.

Стоит добавить, что лесные пожары вспыхнули сегодня в западных провинциях Бурса и Коджаэли.