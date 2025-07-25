Мост Ортачалинской ГЭС в Тбилиси отремонтируют за $700 тыс

В Тбилиси стартует ремонт арочного моста Ортачалинской ГЭС. Ремонт обойдется почти в 2 млн лари и завершится в середине осени.
В столице Грузии на реке Мтквари начался ремонт моста Ортачалинской ГЭС.
Ремонт будет идти на протяжении четырех месяцев. Работы оценены в в 1,8 млн лари ($667 тыс).
"Мост Ортачальской ГЭС находился в аварийном состоянии и сейчас восстанавливается. Работы полностью завершатся к ноябрю. Будет обустроен тротуар и установлены столбы освещения"
– мэр Тбилиси Каха Каладзе
В планах восстановление поврежденных перил, укрепление конструкции, замена старых опоры наружного освещения на арочном мосту, установка новых светильников на светодиодах.
ГЭС в Тбилиси функционирует с 1952 года. На время ремонтных работ на мосту частично ограничено дорожное движение.