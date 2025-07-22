Мэр Тбилиси Каха Каладзе пойдет на третий срок

Каха Каладзе, занимающий пост мэра Тбилиси с 2017 года, будет снова баллотироваться на эту должность – решение выдвинуть его кандидатуру приняла правящая партия "Грузинская мечта".

Нынешний глава Тбилиси Каха Каладзе может остаться на посту мэра на третий срок: именно его кандидатуру, несмотря на колебания, все же выдвинет правящая в Грузии партия "Грузинская мечта", рассказали в ее пресс-службе.

Официальное представление и выдвижение состоится завтра, когда соберется съезд политсовета партии. Предвыборная кампания начинается 5 августа.

Выборы мэра Тбилиси состоятся в рамках муниципальных выборов, которые пройдут по всей стране 4 октября. Отдать свой голос на того или иного кандидата смогут только граждане Грузии, которые зарегистрированы в столице.

Напомним, Каладзе становился мэром грузинской столицы уже дважды – в 2017 и в 2021 году. В первый раз он победил в первом туре, заручившись поддержкой 51,13% голосов избирателей. Во второй раз исход предвыборной гонки разрешился только во втором туре.