Каладзе могут не выдвинуть на пост мэра Тбилиси

Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" и нынешний мэр Тбилиси Каха Каладзе может лишиться возможности быть избранным в третий раз.

Генсек "Грузинской мечты" Каха Каладзе может не быть выдвинут в качестве кандидата от правящей партии на пост главы Тбилиси, сообщил депутат Леван Махашвили.

По его словам, выдвижение кандидата планируется осуществить на этой неделе.

Парламентарий уточнил, что нынешний мэр заинтересован в возможности переизбрания, ясны и настроения, которые испытывают члены команды.

"Но давайте все же дождемся завершения формальных процедур, поскольку на самом деле существует вероятность выдвижения другого кандидата"

– Махашвили

Напомним, муниципальные выборы в Грузии пройдут 4 октября. Каха Каладзе дважды выигрывал местные выборы на пост мэра грузинской столицы. Впервые он был избран градоначальником в 2017 году.