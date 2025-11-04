Москва выступила за перенос переговоров по Южному Кавказу из Швейцарии

В МИД РФ заявили, что Швейцария более не может принимать переговоры по Южному Кавказу из-за потери нейтралитета в свете присоединения к рестрикциям против Москвы.

Москва намерена добиться переноса переговорного процесса в рамках Международных дискуссий по безопасности в Закавказье (МДЗ) в другую страну из Швейцарии. Как отметили в МИД РФ, на это подтолкнули недружественные шаги властей европейской страны в отношении России, что фактически означает потерю нейтрального статуса.

"С учетом потери Швейцарией своего декларируемого нейтрального статуса из-за присоединения к незаконным антироссийским санкциям Евросоюза, Москва при поддержке Сухума и Цхинвала исходит из необходимости переноса заседаний МДЗ из Женевы в другое, по-настоящему нейтральное и приемлемое для всех участников место"

– МИД России

Следующий раунд переговоров должен состояться в марте 2026 года.

Напомним, что Женева стала площадкой для контактов между РФ и Грузией после разрыва дипотношений между Москвой и Тбилиси в августе 2008 года из-за пятидневной войны и последовавшего за ней признания независимости Южной Осетии и Абхазии.