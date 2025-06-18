Вестник Кавказа

Москва не получала предложений о покупке "Северного потока-2"

Москва не получала предложений о покупке "Северного потока-2"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
От иностранных инвесторов пока не поступало предложений о покупке взорванного газопровода "Северный поток-2", заявил вице-премьер Александр Новак.

Никаких предложений от зарубежных инвесторов относительно покупки газопровода "Северный поток-2" пока не поступало, рассказал в ходе ПМЭФ вице-премьер России Александр Новак.

Такое заявление он сделал в ответ на соответствующий вопрос журналиста в рамках ПМЭФ-2025.

"На правительство никто не выходил с этим не вопросом"

– Новак

Напомним, что некоторое время назад американский инвестор Стивен П. Линч озвучил в Минэкономики Германии мысль о приобретении "Северного потока-2" американской стороной. Перед этим он ознакомил со своей инициативой администрацию президента США Дональда Трампа.

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