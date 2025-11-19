Москва и Вашингтон регулярно взаимодействуют по "раздражителям" – Рябков

Россия и США контактируют на регулярной основе, взаимодействия связаны с "раздражителями" и наценены на "развязки" по ряду вопросов, поделился Рябков.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о дипломатических контактах Москвы и Вашингтона.

"В настоящее время взаимодействие по "раздражителям" идет по согласованному с американской стороной дипломатическому каналу на рабочем уровне в интересах поиска взаимоприемлемых "развязок" по конкретным направлениям. Контакты носят регулярный характер"

– Сергей Рябков

По словам замглавы МИД РФ, такие контакты – обычная дипломатическая практика, пишет газета "Известия".