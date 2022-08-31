Молочный комбинат вспыхнул в Казахстане

В казахстанском городе Уральск начался пожар на молочном комбинате. Его площадь достигла 3 тыс кв м. Сейчас огонь локализован

На территории молочного комбината в городе Уральск в Казахстане вспыхнул масштабный пожар, рассказали в МЧС страны, отметив, что спасатели работают по повышенному рангу вызова.

Сообщается, что огонь охватил кровлю двух цехов: в одном располагается холодильное оборудование с готовой продукцией, во втором – оборудование для производства мороженого.

Общая площадь пожара достигла около 3 тыс кв м. Сильный ветер значительно осложнял его тушение. Сейчас он локализован, спасатели продолжают работать над полной ликвидацией пламени.

Экстренные службы не получали сообщений о пострадавших.