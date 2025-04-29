Мишустин заявил о перезапуске системы санаторно-курортного лечения в СКФО

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что власти проводят работу по перезапуску системы санаторно-курортного лечения на Северном Кавказе. Проект должен быть завершен в течение трех лет, отметил глава правительства.
"По поручению президента ведется работа по перезапуску всей системы санаторно-курортного лечения Северного Кавказа. Она должна быть завершена в ближайшие три года. Это перспективная сфера и нужно активнее привлекать к этому бизнес"
– Михаил Мишустин
Глава правительства отметил, что важно воспользоваться уникальными природными и климатического особенностями Северного Кавказа для организации разных форматов отдыха. Власти страны оказывают поддержку местному бизнесу, который участвует в развитии туристической отрасли.
"Недавно приняли еще одно решение - продлить до конца 2030 года право на применение нулевой ставки налога на добавленную стоимость для отелей и иных объектов размещения путешественников"
– Михаил Мишустин