Мишустин заявил о перезапуске системы санаторно-курортного лечения в СКФО

Михаил Мишустин сообщил, что в течение трех лет планируется перезапуск системы санаторно-курортного лечения в СКФО.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что власти проводят работу по перезапуску системы санаторно-курортного лечения на Северном Кавказе. Проект должен быть завершен в течение трех лет, отметил глава правительства.

"По поручению президента ведется работа по перезапуску всей системы санаторно-курортного лечения Северного Кавказа. Она должна быть завершена в ближайшие три года. Это перспективная сфера и нужно активнее привлекать к этому бизнес"

– Михаил Мишустин

Глава правительства отметил, что важно воспользоваться уникальными природными и климатического особенностями Северного Кавказа для организации разных форматов отдыха. Власти страны оказывают поддержку местному бизнесу, который участвует в развитии туристической отрасли.

"Недавно приняли еще одно решение - продлить до конца 2030 года право на применение нулевой ставки налога на добавленную стоимость для отелей и иных объектов размещения путешественников"

– Михаил Мишустин