Минобороны Армении объяснило снижение расходов на армию

Хотя расходы на армию в Армении в следующем году будут сокращены до уровня 2024 года, трехлетний бюджет армянских ВС будет вдвое выше бюджета 2018-2020 годов. Министр Сурен Папикян объяснил снижение расходов графиком выплат по военным контрактам.

Уменьшение бюджета армянской армии в 2026 году объясняется переносом части плановых расходов на оборону Армении со следующего года на этот год, рассказал армянским СМИ глава Минобороны РА Сурен Папикян, отвечая на претензии националистической оппозиции о сокращении трат на вооруженные силы. При этом он не объяснил, зачем в целом Еревану большие затраты на перевооружение армии в условиях де-факто мира с Баку.

Скандал образовался из-за инфографики, ранее опубликованной Минобороны Армении – на ней зафиксирована статистика расходов Еревана на армию. Из статистики следует, что после победы Азербайджана в Карабахской войне Армения на протяжении пяти лет последовательно увеличивала армейский бюджет, и только в следующем году понизит его до уровня 2024 года.

В целом инфографика свидетельствует о том, что в военные годы Армения тратила на армию значительно меньше, чем после Карабахской войны. В 2018-2020 годах трехлетний бюджет тогда еще оккупировавших 20% Азербайджана армянских вооруженных сил составлял $2,25 млрд. В то же время в первые послевоенные годы, 2021-2023, расходы на армию достигли $3,08 млрд, а в текущую трехлетку, даже с учетом понижения расходов в следующем году, они составят $4,65 млрд – вдвое больше, чем в 2018-2020 годах.

"В 2023, 2024 и 2025 годах бюджет увеличился. Учитывая вызовы, стоящие перед нашей страной, мы решили в 2025 году ускорить расходы, запланированные на 2026 год, ведь те же закупки оружия — это непростые процессы: нужно платить аванс и так далее. Эти цифры — отражение этого"

– Сурен Папикян

В связи с этим он назвал стыдным популизмом претензии оппозиции, в свое время начавшей Карабахскую войну против Азербайджана и навязавшей Армении непомерные траты на поддержание оккупации азербайджанских территорий.