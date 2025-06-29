Вестник Кавказа

МИД России призвал Азербайджан вернуть отношения к прежнему уровню

МИД России призвал Азербайджан вернуть отношения к прежнему уровню
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала власти Азербайджана вернуть межгосударственные отношения между двумя странами на прежний уровень стратегического сотрудничества.

Россия призывает Азербайджан принять меры по возвращению к уровню межгосударственных отношений, который сформулирован в официальных документах, заявила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Зазарова.

"Напомню, это уровень стратегического союзничества"

- Мария Захарова

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что желающие испортить двусторонние отношения "предприняли уже немалое количество провокационных шагов", которые "наносят значительный ущерб межгосударственным отношениям".

Все возникающие вопросы необходимо решать в партнерском ключе с задействованием имеющихся политико-дипломатических каналов, выразила уверенность Захарова.

Также дипломат обратила внимание на то, что Минобрнауки Азербайджана опровергло фейк, который поспешили опубликовать некоторые СМИ, о планах прекращения преподавания в республике на русском языке.

"Мы видели сообщения на некоторых медиаресурсах о том, что якобы в Азербайджане планируется закрытие русскоязычных школ. Через какое-то время, учитывая огромное количество вопросов, которые тут же появились, Министерство образования Азербайджана опровергло эту информацию"

- Мария Захарова

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