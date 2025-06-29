МИД России призвал Азербайджан вернуть отношения к прежнему уровню

Россия призывает Азербайджан принять меры по возвращению к уровню межгосударственных отношений, который сформулирован в официальных документах, заявила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Зазарова.
"Напомню, это уровень стратегического союзничества"
- Мария Захарова
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что желающие испортить двусторонние отношения "предприняли уже немалое количество провокационных шагов", которые "наносят значительный ущерб межгосударственным отношениям".
Все возникающие вопросы необходимо решать в партнерском ключе с задействованием имеющихся политико-дипломатических каналов, выразила уверенность Захарова.
Также дипломат обратила внимание на то, что Минобрнауки Азербайджана опровергло фейк, который поспешили опубликовать некоторые СМИ, о планах прекращения преподавания в республике на русском языке.
"Мы видели сообщения на некоторых медиаресурсах о том, что якобы в Азербайджане планируется закрытие русскоязычных школ. Через какое-то время, учитывая огромное количество вопросов, которые тут же появились, Министерство образования Азербайджана опровергло эту информацию"
- Мария Захарова