МИД РФ: Россия видит перспективы сотрудничества с Афганистаном

Посол Афганистана вручил копии верительных грамот замглавы МИД РФ. В российском ведомстве отметили наличие значительных перспектив взаимодействия Москвы и Кабула.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко в четверг принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Афганистана в Москве Гуль Хассана.

"Полагаем, что акт официального признания правительства Исламского Эмирата Афганистан придаст импульс развитию продуктивного двустороннего сотрудничества наших стран в различных областях"

– МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве России также указали на наличие значительных перспектив взаимодействия Москвы и Кабула в торговле и экономике, в частности в энергетике, транспортной сфере, сельском хозяйстве, инфраструктуре.

"Продолжим оказывать Кабулу содействие в укреплении региональной безопасности и борьбе с угрозами терроризма и наркопреступности"

– МИД РФ

Также в министерстве отметили, что для укрепления дружбы народов двух государств ценным является углубление связей в образовании, культуре, спорте.

Новый посол Афганистана прибыл в Москву накануне.