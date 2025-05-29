МИД РФ: Россия видит перспективы сотрудничества с Афганистаном

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко в четверг принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Афганистана в Москве Гуль Хассана.
"Полагаем, что акт официального признания правительства Исламского Эмирата Афганистан придаст импульс развитию продуктивного двустороннего сотрудничества наших стран в различных областях"
– МИД РФ
Во внешнеполитическом ведомстве России также указали на наличие значительных перспектив взаимодействия Москвы и Кабула в торговле и экономике, в частности в энергетике, транспортной сфере, сельском хозяйстве, инфраструктуре.
"Продолжим оказывать Кабулу содействие в укреплении региональной безопасности и борьбе с угрозами терроризма и наркопреступности"
– МИД РФ
Также в министерстве отметили, что для укрепления дружбы народов двух государств ценным является углубление связей в образовании, культуре, спорте.
Новый посол Афганистана прибыл в Москву накануне.