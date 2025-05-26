Вестник Кавказа

МИД РФ призвал Индию и Пакистан к дипломатии

МИД РФ призвал Индию и Пакистан к дипломатии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва выступает за дипломатическую нормализацию между Индией и Пакистаном перед грядущим саммитом ШОС в Китае.

Москва надеется, что напряженность между Индией и Пакистаном будет улажена дипломатическим путем. Это также имеет значение в контексте предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, который примет представителей Исламабада и Нью-Дели, отметил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. 

"Мы надеемся, что нынешняя напряженность в двусторонних отношениях между Индией и Пакистаном будет урегулирована политико-дипломатическим путем, и это никоим образом не отразится на предстоящих заседаниях в рамках ШОС"

– Андрей Руденко 

Руденко также отметил, что в ШОС существуют договоренности, которые предусматривают отказ от взаимных претензий между странами в рамках мероприятий организации. 

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