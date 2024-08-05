Генсек ШОС прибудет в Москву на встречу по безопасности

Москву для участия в международной встрече по безопасности посетит на этой неделе генсек ШОС. Также на мероприятие прибудут высокие представители БРИКС, АСЕАН, СНГ.

Генсек Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев совершит визит в Москву, где 27-29 мая пройдет 13-я Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Участие в мероприятии примут свыше 125 делегаций из более чем 100 стран и 14 международных организаций. В том числе в российскую столицу прибудут высокие представители стран БРИКС, АСЕАН, СНГ, курирующие вопросы безопасности. В Совбезе РФ отметили, что в планах неформальные встречи делегаций этих объединений.

Кроме того, в 2025 году во встрече по безопасности впервые примут участие представители новых властей Афганистана.