Вестник Кавказа

Генсек ШОС прибудет в Москву на встречу по безопасности

Вид на Спасскую башню Кремля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москву для участия в международной встрече по безопасности посетит на этой неделе генсек ШОС. Также на мероприятие прибудут высокие представители БРИКС, АСЕАН, СНГ.

Генсек Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев совершит визит в Москву, где 27-29 мая пройдет 13-я Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Участие в мероприятии примут свыше 125 делегаций из более чем 100 стран и 14 международных организаций. В том числе в российскую столицу прибудут высокие представители стран БРИКС, АСЕАН, СНГ, курирующие вопросы безопасности. В Совбезе РФ отметили, что в планах неформальные встречи делегаций этих объединений.

Кроме того, в 2025 году во встрече по безопасности впервые примут участие представители новых властей Афганистана.

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