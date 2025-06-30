МИД Ирана дал оценку новым европейским санкциям

МИД Ирана назвал новые санкции ЕС деструктивными и безосновательными, а повод для их введения – якобы "нарушения прав человека" – смехотворным.

Европейский союз не придумал ничего оригинальнее, чем вновь обвинить власти Ирана якобы "в нарушении прав человека" для того, чтобы ввести против ИРИ новые санкции, сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Багаи отверг обвинения, выдвинутые против Исламской Республики Иран на заседании Совета министров ЕС, и осудил введение Евросоюзом новых санкций против ряда иранцев, назвав эту меру незаконным, деструктивным и безосновательным актом"

- МИД Ирана

С больших трибун ЕС вновь настойчиво звучат заявления о поддержке Тегераном европейских терактов, которые иначе как смехотворными назвать нельзя – правительства ряда европейских стран продолжают тиражировать ложь, направленную против Ирана, чтобы отвлечь общественность от внутренних проблем, отметил дипломат, передает РИА Новости.

Напомним, ранее мы писали о том, что во вторник ЕС расширил санкции в отношении Ирана, добавив в них еще восемь иранских физических лиц. Такое решение было принято на встрече глав МИД стран-членов Евросоюза, прошедшей в Брюсселе 15 июля. Как пояснили в ЕС, "данные лица попали под ограничительные меры за преследование оппозиции и нарушение человеческих прав".