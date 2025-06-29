Запад установил крайний срок по ядерной сделке с Ираном

США и страны Европы договорились, что крайним сроком для заключения нового ядерного соглашения с Ираном будет конец августа. После этого возобновится санкционное давление на Тегеран.

США, Великобритания, Германия и Франция установили конец августа крайним сроком для заключения ядерной сделки с Ираном, пишет со ссылкой на три источника портал Axios.

По сообщению издания, крайний срок был установлен в процессе телефонного разговора госсекретаря США Марко Рубио с главами МИД Великобритании, Германии и Франции в понедельник. В том случае, если Иран не пойдет на сделку до конца лета, он "столкнется с жесткими санкциями".

Накануне сообщалось, что ЕС рассматривает возможность возобновления санкции против Ирана до конца августа.