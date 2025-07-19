Вестник Кавказа

МИД Франции готовит новые санкции ЕС против России

МИД Франции готовит новые санкции ЕС против России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Париже приступили к разработке новых санкционных мер против России, а точнее соответствующих предложений, которые Франция затем направит Евросоюзу.

Французский МИД уже разрабатывает предложения по новым рестрикциям, которые войдут в очередной пакет антироссийских санкций ЕС, сообщил глава ведомства Жан-Ноэль Барро.

Он напомнил, что менее недели назад, 17 июля, Евросоюз принял очередной, 18-й по счету пакет санкций против России из-за ситуации на Украине.

"И мы пойдем еще дальше, потому что я уже попросил свои команды подготовить новый, еще более жесткий пакет санкций"

– Барро

Дипломат пояснил, что имеет в виду санкции, которые вводятся на уровне всего Евросоюза, а не одной Франции. По словам министра, экономическое давление на Россию будет действенно только если оно осуществляется всеми странами организации одновременно США.

Глава МИД также добавил, что Париж рассчитывает на максимально быстрое принятие 19-го пакета санкций ЕС против России.

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