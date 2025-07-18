Бессент призвал Европу присоединиться к возможным санкциям против России

Глава Минфина США призвал страны Европы так же, как и США, ввести связанные с Россией вторичные пошлины, если Вашингтон в итоге решится на эту меру.

Европе стоит последовать примеру США, если Штаты все же введут вторичные пошлины по ситуации с Россией, такое мнение выразил американский министр финансов Скотт Бессент.

Он напомнил, что суть потенциальных мер заключается в следующем: если та или иная страна будет покупать подсанкционную российскую нефть, то США обложат ее вторичными пошлинами вплоть до 100%.

"Я бы призвал наших европейских партнеров (...) последовать нашему примеру, если мы введем эти пошлины"

– Бессент

Напомним, несколько дней назад президент США Дональд Трамп сообщил, что если украинский конфликт не будет урегулирован за 50 дней, то США введут вторичные пошлины против РФ. Спустя некоторое время глава Белого дома добавил, что пошлины могут быть введены и раньше, до этого срока.