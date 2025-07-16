Китай ответит ЕС на санкции против России

В Пекине пообещали дать ответ Евросоюзу в связи с 18-м пакетом санкций против РФ, в который попали несколько китайских компаний. Эти санкции негативно влияют на отношения КНР и ЕС.

Введенные на прошлой неделе Евросоюзом антироссийские санкции получат ответ, они затрагивают ряд китайских компаний, сообщает Министерство коммерции КНР.

В рамках 18-го пакета ограничения ЕС наложены на четыре компании КНР.

"Китай настаивает, чтобы европейская сторона немедленно отказалась от ошибочных действий по включению китайских предприятий и финансовых учреждений в санкционные списки"

– сообщение министерства

Подчеркивается, что Китай примет меры для защиты законных прав и интересов своих компаний.

Также в ведомстве указали на то, что европейские санкции "оказывают серьезное негативное воздействие на торгово-экономические отношения, а также финансовое сотрудничество между Китаем и Евросоюзом".

Пекин выражает решительный протест и выступает против односторонних санкций ЕС, "не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН".