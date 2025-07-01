МИД Азербайджана вызвал посла России

Посол РФ в Азербайджана Михаил Евдокимов был вызван сегодня в МИД республики. В ходе встречи ему был выражен протест в связи с последними действиями российской стороны.

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало 2 июля посла России Михаила Евдокимова. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте азербайджанского ведомства.

"На встрече с заместителем министра иностранных дел Аразом Джизимовым до сведения другой стороны был доведен протест относительно недружественных действий и шагов российской стороны, наносящих ущерб отношениям между двумя странам"

– МИД АР

В министерстве отметили, что ожидают от России тщательного и объективного расследования событий, произошедших в конце прошлой недели в Екатеринбурге, и наказания виновных.

В МИД Азербайджана также прокомментировали ситуацию, произошедшую в офисе "Sputnik Азербайджан" в Баку. Там отметили, что меры, принятые сотрудниками правоохранительных органов, соответствуют законодательству Азербайджана, и добавили, что следственные действия все еще продолжаются.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что ожидают прозрачного расследования катастрофы с самолетом AZAL, установления виновных, привлечения их к ответственности и выплаты компенсаций пострадавшим. Было подчеркнуто, что эти шаги имеют большое значение для устранения негативной атмосферы в двусторонних отношениях.

Послу России также сообщили о том, что все вышеперечисленное создает дополнительную напряженность и негативно влияет на отношения Москвы и Баку. Кроме того, в МИД призвали РФ принять необходимые меры для устранения напряженности и негативной атмосферы в двусторонних отношениях.