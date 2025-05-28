Вестник Кавказа

МИД Азербайджана поздравил Россию

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня РФ отмечает главный государственный праздник – День России. В связи с этим МИД Азербайджана поздравил дружественную страну и ее граждан.

Министерство иностранных дел Азербайджана направило РФ поздравление с Днем России.

"Искренне поздравляем Российскую Федерацию в связи с Днем России!"

- МИД Азербайджана

Ранее с Днем России президента РФ Владимира Путина и его сограждан поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он подчеркнул важность углубления и укрепления отношений Москвы и Баку и отметил союзнический характер сотрудничества двух стран.

Напомним, что День России отмечается 12 июня ежегодно.

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