Microsoft обвинил Иран в "умных" кибератаках

Тегеран не проводит каких-либо кибератак против других государств, тем более - с использованием ИИ, завило постпредство ИРИ в ООН в ответ на обвинение американской компьютерной компании Microsoft.

Постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что страна не инициирует кибератаки на какие-либо страны, но при необходимости в состоянии не только противостоять им, но и в случае таких киберугроз в отношении ИРИ дать им достойный отпор.

"Исламская Республика Иран не начинает агрессивных кибердействий против каких-либо стран, но, являясь жертвой подобных операций, будет реагировать соразмерно характеру и масштабу угроз"

- иранская миссия

Столь категоричное заявление последовало после того, как разрабатывающая компьютерный софт американская компания Билла Гейтса Microsoft распространила информацию о том, что Иран якобы использует искусственный интеллект для проведения кибератак против западных стран, пишет иранское государственное информационное агентство IRNA.