Microsoft обвинил Иран в "умных" кибератаках

Постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что страна не инициирует кибератаки на какие-либо страны, но при необходимости в состоянии не только противостоять им, но и в случае таких киберугроз в отношении ИРИ дать им достойный отпор.
"Исламская Республика Иран не начинает агрессивных кибердействий против каких-либо стран, но, являясь жертвой подобных операций, будет реагировать соразмерно характеру и масштабу угроз"
- иранская миссия
Столь категоричное заявление последовало после того, как разрабатывающая компьютерный софт американская компания Билла Гейтса Microsoft распространила информацию о том, что Иран якобы использует искусственный интеллект для проведения кибератак против западных стран, пишет иранское государственное информационное агентство IRNA.