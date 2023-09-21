"Мечта": Саакашвили призывает Грузию к революции

Последние заявления бывшего президента Михаила Саакашвили доказывают существование у грузинской оппозиции революционного плана, сообщил председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.
Речь идет о призыве Саакашвили к народу Грузии устраивать непрекращающиеся протесты. Бывший глава государства выразил мнение, что если ЕС не даст Грузии статус кандидата в члены объединения, то жители Грузии должны добиться отставки нынешнего правительства, после чего будут назначены выборы.
"Что касается призыва Саакашвили, то, конечно, это еще одно доказательство того, что в их головах готовится революционный план, который обречен. Но мы ни в коем случае не должны успокаиваться. Чем слабее эта радикальная оппозиция, тем больше риск с точки зрения провокаций"
– Ираклий Кобахидзе
Почему оппозиция хочет революции?
Политик пояснил, что решимость оппозиции и ее готовность к радикальным мерам объясняются, как бы парадоксально это ни звучало, ее слабостью.
Глава "Мечты" предупредил, что противники власти могут пойти на все, включая даже убийство, главная их цель – любыми путями накалить обстановку.
"У них ничего не получится, но мы должны быть очень осторожны"
– Ираклий Кобахидзе