"Мечта": Саакашвили призывает Грузию к революции

Опубликовано: 20:24, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: скриншот видео Специальной пенитенциарной службы Грузии

Руководство правящей партии Грузии прокомментировало революционные призывы Михаила Саакашвили. Ираклий Саакашвили также рассказал, чего хочет оппозиция в Грузии.

Последние заявления бывшего президента Михаила Саакашвили доказывают существование у грузинской оппозиции революционного плана, сообщил председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

Речь идет о призыве Саакашвили к народу Грузии устраивать непрекращающиеся протесты. Бывший глава государства выразил мнение, что если ЕС не даст Грузии статус кандидата в члены объединения, то жители Грузии должны добиться отставки нынешнего правительства, после чего будут назначены выборы.

"Что касается призыва Саакашвили, то, конечно, это еще одно доказательство того, что в их головах готовится революционный план, который обречен. Но мы ни в коем случае не должны успокаиваться. Чем слабее эта радикальная оппозиция, тем больше риск с точки зрения провокаций"

– Ираклий Кобахидзе

Почему оппозиция хочет революции?

Политик пояснил, что решимость оппозиции и ее готовность к радикальным мерам объясняются, как бы парадоксально это ни звучало, ее слабостью.

Глава "Мечты" предупредил, что противники власти могут пойти на все, включая даже убийство, главная их цель – любыми путями накалить обстановку.

"У них ничего не получится, но мы должны быть очень осторожны"

– Ираклий Кобахидзе