Саакашвили организовал в палате офис "Единого нацдвижения" – "Мечта"

Бывший президент, а ныне заключенный Михаил Саакашвили, злоупотребляя свои правом на свидания, фактически устроил в своей палате офис оппозиционной партии ЕНД, считают в правящей "Грузинской мечте".

Экс-президент Грузии, сейчас отбывающий уголовное наказание Михаил Саакашвили, несмотря на свой статус заключенного, создал в палате офис самой крупной оппозиционной партии ЕНД. С таким громким заявлением выступил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

Ранее депутат от оппозиции Тамар Кордзая пожаловалась, что депутаты не получают разрешения на визиты к Саакашвили на протяжении нескольких месяцев.

"Его быт ведь должен стать похожим на что-то вроде тюремного заключения. Он выступает по телевидению, суд дает ему на это право, вы можете себе представить, где мы были и где находимся?.. Почти десять человек приходят и уходят в день, и там у него открыто нечто вроде офиса "Нацдвижения"

– Мдинарадзе

Секретарь "Мечты" обратил внимание на беспрецедентное число гостей, которые приходили к Саакашвили, несмотря на то, что он является заключенным. Политик сравнил созданные для экс-президента условия с санаторием.

Мдинарадзе также объяснил, что разрешение на посещение заключенного депутатами спикер парламента давать не обязан – он может это сделать, а может и нет, исходя из своих оснований.

Напомним, Михаил Саакашвили был арестован 1 октября 2021 года. С тех пор он пробыл в тюремной камере меньше полугода. С весны 2022 года политик находится в больницах, причем на протяжении последних почти двух лет – в клинике "Вивамеди". Диагноз – кахексия на основе недостатка питания.