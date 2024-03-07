Вестник Кавказа

Оппозиция собрала огромное количество подписей за освобождение Саакашвили

Оппозиция собрала огромное количество подписей за освобождение Саакашвили
За освобождение экс-президента Грузии выступают десятки тысяч жителей страны. Решение о помиловании должна принять действующий президент.

Грузинская оппозиционная партия ЕНД объявила о сборе 150 тыс подписей в поддержку того, чтобы экс-президент страны Михаил Саакашвили вышел на свободу. Об этом сообщил председатель крупнейшей в стране оппозиционной партии.

"Все подписи под требованием освобождения из заключения Михаила Саакашвили будут переданы действующему президенту Саломе Зурабишвили, которой ничего не остается, как принять правильное решение"

– Леван Хабеишвили

Он подчеркнул, что запланированные на осень выборы в парламент нельзя будет считать свободными и честными, если главный оппозиционный лидер будет находиться за решеткой.

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