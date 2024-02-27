Саломе Зурабишвили резко высказалась о помиловании Саакашвили

Президент Грузии прокомментировала снова возникшие разговоры о возможности помилования для экс-главы государства Михаила Саакашвили. Она подчеркнула, что не изменила свое мнение по этому поводу.

Грузинский президент подтвердила, что не собирается положительно решать вопрос о помиловании бывшего главы государства, оппозиционера Михаила Саакашвили.

"Оказывается, не имеет значения, что я говорила. И, оказывается, кто-то знает лучше меня, что я собираюсь делать, а что – нет. Я один раз сказала и у меня нет склонности повторять: это мое дискреционное право [законодательно закрепленная возможность действовать по своему усмотрению - ред.]"

– Саломе Зурабишвили

Президент обратила внимание на то, что ее исходное заявление, звучавшее как "Нет, никогда", остается в силе.

Политик добавила, что на нее сейчас оказывается давление, причем как извне, так и изнутри страны. Она призвала тех, кто оказывает это давление, осознать, что оно не даст никакого эффекта.

Вопрос о помиловании Саакашвили снова встал в последнее время. Экс-президент, который все еще находится не в тюрьме, а в клинике, собирается участвовать в предвыборной кампании "Единого нацдвижения" на парламентских выборах, и члены партии намерены обратиться к Зурабишвили с просьбой помиловать его. Аналогичную резолюцию принял на прошлой неделе и Европарламент.