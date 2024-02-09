Саакашвили не может участвовать в политике Грузии – Минюст

В Минюсте Грузии сообщили, что Михаил Саакашвили не может заниматься политикой в стране. В министерстве уточнили, что это связано с его украинским паспортом.

У Михаила Саакашвили нет прав для участия в грузинской политике. Такое заявление сделал глава Минюста Грузии Рати Брегадзе.

"Осужденный Саакашвили является гражданином Украины, он не является гражданином Грузии. Поэтому он не сможет участвовать в грузинской политике. Он не грузинский политик. Поэтому мне совершенно непонятно как с юридической, так и с политической логики говорить, что его помилование будет способствовать деполяризации в Грузии"

– руководитель ведомства

Он акцентировал внимание на том, что на сегодняшний день бывший президент Грузии является украинским политиком, а не грузинским, поэтому его призывы к политическим действиям в республике неприемлемы.

"Если он кого-то призывает к совершению определенных действий, я бы желал, чтобы ни один политик не подчинялся его призывам, так как он не гражданин Грузии, не имеет активного или пассивного избирательного права и не может быть депутатом"

– министр юстиции

Ранее основанное Саакашвили "Единое национальное движение" приступило к сбору подписей для его помилования. Сам экс-глава государства сообщил о своем желании поучаствовать в предвыборной кампании партии в преддверии выборов в парламент, которые намечены на 26 октября этого года. В ЕНД заявили, что поддерживает это начинание экс-главы государства.