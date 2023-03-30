Саакашвили рассказал, чем больна Грузия

Все жители Грузии болеют депрессией, сообщил бывший глава государства Михаил Саакашвили на судебном заседании, куда его подключили онлайн из палаты в клинике.
"Это безнадежность и неуверенность. Мы больны большой национальной депрессией. Поэтому все бегут из страны"
– экс-президент
Чем болеет Саакашвили?
Согласно последнему медицинскому заключению, среди прочих диагнозов, таких как когнитивные нарушения, мышечная гипотрофия и невропатия, политик страдает от тревожности и депрессии. Медики уверены, что ему нужна помощь психолога.
В целом врачи установили, что здоровье Саакашвили улучшается, вес его растет, но положительный прогноз был бы преждевременным.
Почему у Саакашвили депрессия?
Ираклий Кобахидзе, со вчерашнего дня ставший премьер-министром Грузии, ранее предположил, что Саакашвили впал в депрессию из-за дискриминации: ведь остальные заключенные находятся в тюрьме, а он отбывает наказание в комфортабельной двухкомнатной палате.
"Меня бы это подавляло с моральной точки зрения"
– Кобахидзе