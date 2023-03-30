Саакашвили рассказал, чем больна Грузия

Вся Грузия страдает тяжелой болезнью, такое заявление сделал экс-президент Михаил Саакашвили на суде. Ранее аналогичный диагноз поставили самому оппозиционеру.

Все жители Грузии болеют депрессией, сообщил бывший глава государства Михаил Саакашвили на судебном заседании, куда его подключили онлайн из палаты в клинике.

"Это безнадежность и неуверенность. Мы больны большой национальной депрессией. Поэтому все бегут из страны"

– экс-президент

Чем болеет Саакашвили?

Согласно последнему медицинскому заключению, среди прочих диагнозов, таких как когнитивные нарушения, мышечная гипотрофия и невропатия, политик страдает от тревожности и депрессии. Медики уверены, что ему нужна помощь психолога.

В целом врачи установили, что здоровье Саакашвили улучшается, вес его растет, но положительный прогноз был бы преждевременным.

Почему у Саакашвили депрессия?

Ираклий Кобахидзе, со вчерашнего дня ставший премьер-министром Грузии, ранее предположил, что Саакашвили впал в депрессию из-за дискриминации: ведь остальные заключенные находятся в тюрьме, а он отбывает наказание в комфортабельной двухкомнатной палате.

"Меня бы это подавляло с моральной точки зрения"

– Кобахидзе