Вестник Кавказа

Саакашвили планирует активно участвовать в предвыборной кампании

Саакашвили планирует активно участвовать в предвыборной кампании
© Фото: Сайт президента Грузии
Экс-президент Грузии рассчитывает стать лидером борда "Национального движения" перед парламентскими выборами в республике.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили собирается участвовать в предвыборной кампании и возглавить комитет политической активности партии "Национальное движение".

"Прошу "Национальное движение" в ближайшие дни создать борд партии и рассмотреть мою кандидатуру на пост председателя этого борда"

 - Михаил Саакашвили

Он заявил, что его заместителем станет Софо Джапаридзе, который будет его официально представлять в политическом движении.

Саакашвили подчеркнул, что готов активно участвовать в политической жизни страны, потому что сейчас для республики наступил переломный момент.

"Главный заказ нашего гордого, сильного народа – единство. Я, как отдельный человек и региональный лидер, готов сделать все для этого единства"

 - Михаил Саакашвили

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1165 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Аэропорты Грузии вошли в список лучших в мире

Аэропорты Грузии вошли в список лучших в мире

Задержанных на митинге против закона об иноагентах в Тбилиси выпустили из суда

Задержанных на митинге против закона об иноагентах в Тбилиси выпустили из суда

Армения уходит на Запад? Алексей Наумов. Разбор

Армения уходит на Запад? Алексей Наумов. Разбор

Студенты вышли на акцию против закона об иноагентах в Тбилиси

Студенты вышли на акцию против закона об иноагентах в Тбилиси

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы