Саакашвили планирует активно участвовать в предвыборной кампании

Экс-президент Грузии рассчитывает стать лидером борда "Национального движения" перед парламентскими выборами в республике.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили собирается участвовать в предвыборной кампании и возглавить комитет политической активности партии "Национальное движение".

"Прошу "Национальное движение" в ближайшие дни создать борд партии и рассмотреть мою кандидатуру на пост председателя этого борда"

- Михаил Саакашвили

Он заявил, что его заместителем станет Софо Джапаридзе, который будет его официально представлять в политическом движении.

Саакашвили подчеркнул, что готов активно участвовать в политической жизни страны, потому что сейчас для республики наступил переломный момент.

"Главный заказ нашего гордого, сильного народа – единство. Я, как отдельный человек и региональный лидер, готов сделать все для этого единства"

- Михаил Саакашвили