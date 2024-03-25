Саакашвили призвал оппозицию выступить единым фронтом на выборах

Экс-глава грузинского государства заявил, что оппозиционным силам пора объединиться в преддверии выборов. Сейчас не время для обид и противоречий, считает Саакашвили.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился ко всем оппозиционным силам страны с предложением пойти на парламентские выборы единым списком. Экс-глава государства сделал его 17 апреля на судебном заседании в ходе прямого включения из клиники "Вивамеди".

Он подчеркнул, что настало время отбросить в сторону все обиды и объединиться.

"Мы предлагаем вам пойти по пути единого списка на нейтральной платформе, а не под какой-либо конкретной партией"

– экс-глава государства

Саакашвили обратил внимание на то, что крупнейшая в стране оппозиционная партия "Единое национальное движение", основателем которой он является, работает над укреплением внутрипартийных сил на тот случай, если не получится объединить партии к выборам.

"Конечно, если не получится общий список, мы все равно будем сотрудничать с другими партиями и по-прежнему будем иметь очень сильных кандидатов на все должности"

– бывший президент республики

Напомним, очередные выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября. Для прохождения в парламент необходимо будет преодолеть 5%-ный барьер.