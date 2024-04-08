Саакашвили призвал грузин объединяться и атаковать

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на фоне рассмотрения закона об иноагентах призвал своих сторонников участвовать во всех действиях, направленных против принятия закона.

Бывший руководитель Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий наказание в тюрьме, обратился к жителям Грузии на фоне рассмотрения законопроекта об иноагентах.

На своей странице в социальной сети, что в Грузии настало время для «единства и атаки».

"Время единства и атаки!"

- Михаил Саакашвили

Экс-лидер страны призвал своих сторонников участвовать в действиях, которые направлены против принятия данного законопроекта.

По словам Саакашвили, это поможет «защитить свободу, независимость и европейское будущее Грузии.

Напомним, сегодня в парламенте страны начались слушания законопроекта об иноагентах. Противники принятия закона организовали в центре Тбилиси акции протеста.