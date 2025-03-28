Вестник Кавказа

Масштабный автомобильный маршрут стал доступен для туристов в КБР

Чегемские водопады
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Национальный туристический маршрут "Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус" теперь можно преодолеть и на автомобиле – его адаптировали специально для автотуристов.

Туристы, предпочитающие путешествовать на автомобиле, отныне могут проехать по новому масштабному маршруту в Кабардино-Балкарии, рассказали в правительстве республики.

Речь идет о национальном туристическом маршруте под названием "Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус" – создана его версия для автопутешественников. Она будет доступна для поездок на протяжении всего года.

"Маршрут охватывает городской округ Нальчик, а также Эльбрусский, Чегемский и Черекский районы"

– правительство КБР

Длина маршрута порядка 430 км. Чтобы преодолеть его, понадобится четыре дня.

Новый маршрут считается легким. По нему можно путешествовать на любой машине и в любой сезон.

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