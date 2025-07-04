Вестник Кавказа

Массовое отравление в Дагестане привело к уголовному делу

Массовое отравление в Дагестане привело к уголовному делу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане по факту массового отравление возбуждено дело. Вспышка острой инфекции случилась в Магарамкентском районе, пострадали более 100 человек.

Уголовное дело возбуждено после вспышки острой кишечной инфекции в Магарамкентском районе Дагестана, сообщает пресс-служба республиканского Следкома.

Как заявили в ведомстве, уголовное дело заведено по части 1 статьи 238 УК РФ ("оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей").

Помимо этого, расследование под контроль взяла дагестанская прокуратура. Свое расследование ведет и Роспотребнадзор.

Напомним, свыше 100 человек обратились с признаками отравления к врачам с 7 на 8 июля. В СКР подчеркнули, что причиной распространения инфекции стала вода.

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