Мария Захарова: Россия заинтересована в продолжении сотрудничества с Азербайджаном по "Север-Югу"

Россия настроена на стабильное сотрудничество с Азербайджаном по проекту Международного транспортного коридора "Север-Юг" с целью запуска железнодорожного сообщения с Ираном через азербайджанские территории, сообщила "Вестнику Кавказа" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия заинтересована в полноценном реализации проекта Международного транспортного коридора "Север-Юг" в сотрудничестве с Азербайджаном и Ираном – об этом сегодня заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента "Вестника Кавказа".

Прежде всего она отметила, что предложение президента Азербайджана Ильхам Алиева использовать железнодорожный маршрут Дербент-Баку-Мегри-Нахчыван-Тебриз в качестве дополнительной ветки "Север-Юга" укладывается в логику открытия коммуникаций на Южном Кавказе.

"Так или иначе, мы говорим о разблокировании коммуникации на Южном Кавказе. Упомянутый вами маршрут как раз затрагивает территорию Ирана, Армении, Азербайджана и, конечно, России", - сказала Мария Захарова.

Москва и Баку всего полгода назад обновили двусторонние документы по развитию "Север-Юга", напомнила официальный представитель МИД РФ. "21 декабря 2024 года министрами транспорта России и Азербайджана было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в целях развития транспортно-грузовых перевозок по МТК "Север-Юг"", - сообщила она.

Мария Захарова подчеркнула, что Москва нацелена на скорейший запуск западной ветки "Север-Юга" через Азербайджан. "Россия заинтересована в продолжении сотрудничества с Азербайджаном и Ираном по теме развития западного ответвления: от российского Дербента до азербайджанской Астары и далее на иранский Решт", - заключила официальный представитель МИД РФ.