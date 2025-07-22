Мария Захарова: мы уважаем двусторонний диалог Азербайджана и Армении

Россия заинтересована в стабильности и мире на Южном Кавказе, что невозможно без примирения Азербайджана и Армении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Москва остается заинтересованной в мирном и процветающем Южном Кавказе, для чего необходимо достижение мира между Азербайджаном и Арменией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Мы неоднократно повторяли, что Россия заинтересована в стабильном, безопасном, мирном, процветающем Южном Кавказе. Одним из необходимых условий для достижения этого, конечно, является долгожданное примирение Баку и Еревана"

– Мария Захарова

Она напомнила о вкладе, который внесла в этот процесс российская сторона, и привела в качестве примера запуск большого этапа армяно-азербайджанской нормализации в 2020 году, осуществленный при непосредственном содействии России и лично президента Владимира Путина.

Дипломат уточнила, что тогда была выработана дорожная карта по всем стратегическим направлениям, в которую вошли такие вопросы, как согласование мирного договора, разблокирование региональных транспортных и экономических коммуникаций, делимитация и демаркация госграницы, а также развитие контактов по линии гражданского общества.

"В определенный момент Азербайджан и Армения предпочли прямой двусторонний диалог. Мы уважаем такой выбор. Все-таки речь идет о том, что им предстоит договариваться и жить друг с другом, с соседями"

– Мария Захарова

В то же время, обратила внимание она, в Москве подчеркивали свою готовность оказывать востребованное содействие по всем темам, в частности, российская сторона была готова предоставить Баку и Еревану площадку для консультаций, заключения соглашения о мире и установлении государственных отношений между странами.

"То есть в двустороннем формате взаимодействуют – прекрасно! Нужна помощь? Пожалуйста"

– Мария Захарова

Далее, напомнила официальный представитель МИД РФ, Россия поддержала также проведение переговоров глав МИД обеих стран в Алматы в мае прошлого года и двусторонние контакты на высшем уровне, которые прошли в Абу-Даби 10 июля.

Дипломат обратила внимание на попытки США вмешаться в процесс снятия транспортной блокады в регионе: так, представители Америки заявляют о наличии у них якобы совершенно особого решения вопроса. В реальности же, пояснила она, Вашингтон не может предложить ничего нового помимо того, что было реализовано в рамках трехсторонней рабочей под сопредседательством вице-премьеров РФ, АР и РА, и прекрасно осознает это.

"Когда шло активное взаимодействие в трехсторонней рабочей группе, в 2023 году мы были действительно близки к пакетному решению, которое предусматривало бы поэтапное разблокирование всех коммуникационных артерий, развитие транспортно-логистической архитектуры Южного Кавказа в интересах как Азербайджана и Армении, так и их соседей. К сожалению, из-за деструктивного влияния Запада на позиции армянских властей работа в группе застопорилась"

– Мария Захарова

Дипломат указала на тот факт, что существующая в регионе сейчас транспортная система и инфраструктура отвечают нормам и стандартам стран СНГ. Если говорить об Армении, то встает вопрос также об общем таможенном пространстве ЕАЭС.

"Как раз против этих объединений ведут активную подрывную деятельность страны коллективного Запада, не скрывая этого"

– Мария Захарова