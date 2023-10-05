Мантуров рассказал об условии повторного допуска иностранных фирм в РФ

Зарубежным фирмам, покинувшим после начала специальной военной операции российскую землю, будет позволено вернуться лишь тогда, когда Москва окажется заинтересованной в содействии росту конкурентоспособности российских товаров на внутреннем рынке, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Если же дополнительная конкуренция в той или иной рыночной нише в России будет не нужна, то уехавшие из РФ предприятия не смогут в нее возвратиться.
"Если мы заинтересованы в более широкой номенклатуре и в повышении конкуренции, то мы будем руководствоваться таким принципом"
- Денис Мантуров
До этого президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет опираться исключительно на собственные интересы в вопросе возвращения иностранных компаний на российский рынок.
Об этом также заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, отметив, что Москва готова выстраивать с Вашингтоном взаимовыгодное сотрудничество в экономической сфере. По его словам, американский президент Дональд Трамп тоже заинтересован в этом.