"Мамисон" принял 2,5 тыс туристов с марта

С даты открытия на курорте "Мамисон" в Северной Осетии отдохнуло около 2,5 тыс туристов. Через 5 лет он сможет принимать 350 тыс туристов в год, согласно прогнозам.

Курорт "Мамисон" принял 2,5 тыс туристов с момента открытия, прошедшего в марте 2025 года, рассказал в Кавказ.РФ на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ) в Минводах.

"Турпоток уже есть. С момента запуска уже порядка 2,5 тыс. человек посетили "Мамисон", то есть туристы уже едут"

- директор департамента развития особых экономических зон "Кавказ.РФ" Владислав Субботин

В ходе мероприятия замгендиректора Кавказ.РФ Николай Гончаров спрогнозировал, что к 2030 году поток туристов на курорте достигнет около 350 тыс человек в год.

Напомним, КИФ-2025 проходит в Минеральных Водах в Ставропольском крае 25-27 мая. Мероприятие организовано на территории выставочного центра "Минводыэкспо".