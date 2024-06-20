Макрон едет в Армению

Президент Франции Эммануэль Макрон осенью совершит визит в Армению, информацию о его приезде распространили армянские СМИ. Поездка приурочена к главному государственному празднику Армении.

Французский президент Эммануэль Макрон скоро приедет в Армению, пишет газета "Жоховурд".

Издание ссылается на армянскую общину Франции.

По ее данным, визит состоится 21 сентября, он будет приурочен к Дню независимости Армении. В данный момент, указали в газете, стороны согласуют детали поездки.

Отметим, что приглашение Макрону посетить Армению в День независимости премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил 21 февраля, а в середине июля глава армянского правительства подтвердил, что оно остается в силе.

Эммануэль Макрон уже бывал в Ереване – в частности, он посетил Армению в октябре 2018 года.

О чем будут говорить Макрон и Пашинян?

Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, какой сейчас представляется наиболее вероятная повестка переговоров между руководством Франции и Армении.

"Первая и самая главная тема – как Армении предать Россию, как половчее армянским властям вонзить нож в российскую спину. Макрон поделится своими идеями в этом плане, Пашинян станет торговаться. Вторая тема – план расширения военного сотрудничества Армении с Францией, Евросоюзом и НАТО, с другой стороны. Помимо военного аспекта Никол Пашинян будет поднимать вопросы о многоаспектном сотрудничестве с Западом – в экономике, политике, гуманитарной сфере", - ожидает он.

"За свои антироссийские действия Ереван хотел бы, конечно, получить большую экономическую помощь и некий статус официальных связей с Евросоюзом, даже желательно статус кандидата в члены ЕС, какой дали Киеву, Кишиневу и Тбилиси. Макрон же будет говорить не только от своего лица, но от лица ЕС, а там на Армению план один – предать Россию по максимуму. Здесь они и будут договариваться", - сообщил Сергей Марков.

Политолог отметил, что для Макрона лично разрыв российско-армянских отношений стал попыткой политического ответа на утрату Францией влияния в бывших французских колониях. "Армяно-французские отношения развиваются сейчас очень серьезно, поскольку Макрон хочет отомстить Путину и за западный провал на Украине, и за проблемы Парижа в Африке. То есть в данном случае во многом действует психологический аспект, чем можно объяснить тот факт, что за последние два-три года Франция и Армения пережили такое бурное развитие отношений", - пояснил он.