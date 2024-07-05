Армянский лидер Никол Пашинян разгневался на жителей граничащих с Азербайджаном селений за просьбу построить им новые дома: он заявил, что они сами виновны в разрухе и потребовал, чтобы селяне начали развивать бизнес и приносить доход армянскому бюджету.

Председатель правительства Армении Никол Пашинян в очередной раз посетил сегодня единственные в республике населенные пункты, имеющие официальную границу с Азербайджаном – селения Баганис, Воскепар и Киранц в Тавушской области. На сей раз он прибыл с претензиями к местному руководству.

Поводом для пашиняновской критики послужили жалобы населения пограничных селений на разруху – дома старые, а рабочих мест нет. Пашинян ответил селянам, что правительство Армении не намерено просто так строить в Баганисе, Воскепаре и Киранце новые дома – они будут возведены лишь в том случае, если селяне начнут наконец активно работать ради развития своих населенных пунктов, открывать предприятия и предоставлять туристические услуги.

Руководитель Воскепара Ишхан Агбалян попытался возразить Николу Пашиняну, что раньше у них ничего не получалось в этом направлении, и на сегодняшний день в селении бизнес вести невозможно – но премьер-министр немедленной ответил, что это вина самого Агбаляна и других местных и ереванских чиновников. Рукотворную разруху в селениях он сравнил с атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки.

"Никто не хотел даже близко подходить к этим селам. Как только слышали о них, руки начинали трястись"

– Никол Пашинян

Важный фактор неразвитости этих селений, о котором Никол Пашинян предпочел умолчать – тридцатилетняя оккупация армянскими войсками соседнего участка Газахского района Азербайджана. Баганис, Воскепар и Киранц находятся непосредственно на границе, и если бы Азербайджан начал военную операцию по освобождению своей земли в Газахском районе, они могли попасть под огонь.

То есть проблема не в последнюю очередь в том, что Армения столько лет упорствовала в захвате чужих территорий, из-за чего ее собственные земли пришли в запустение.