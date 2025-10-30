Махачкалинское "Динамо" обыграло дома "Крылья Советов"

ФК "Динамо" Махачкала принимал сегодня в Каспийске самарские "Крылья Советов" в рамках очередного тура чемпионата России по футболу. Судьбу встречи решил мяч, забитый на 5-й минуте.

В Каспийске прошел матч 14-го тура чемпионата России по футболу между махачкалинским "Динамо" и самарскими "Крыльями Советов". Победу со счетом 2:0 одержали хозяева.

Первый мяч в игре был забит на 5-й минуте – отличился полузащитник "Динамо" Хуссем Мрезиг. На 78-й минуте хавбек Мехди Мубарик отправил второй мяч в сетку ворот самарской команды, установив окончательный результат – 2:0 в пользу "Динамо".

На данный момент махачкалинское "Динамо" с 14 очками располагается на 12-й строчке в турнирной таблице национального первенства. "Крылья Советов" находятся на 13-м месте, в активе самарцев 13 очков.