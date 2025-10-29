"Спартак" заплатит штраф за поведение болельщиков на игре в Каспийске

Московскому "Спартаку" предстоит заплатить штраф за поведение болельщиков. Они выкрикивали неприличные выражения на игре с махачкалинским "Динамо".
Московский футбольный клуб "Спартак" оштрафован за поведение болельщиков на игре группового этапа Кубка России с махачкалинским "Динамо", прошедшей в Каспийске 21 октября. Соответствующее решение было принято Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС.
Сумма штрафа составит 100 тыс рублей.
"Болельщики «Спартака» скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения [про ЦСКА и "Зенит"]"
– глава КДК Артур Григорьянц
Напомним, встреч между "Динамо" и "Спартаком" завершилась в пользу московской команды со счетом 3:1.