Магомедов освобожден от должности госсека Дагестана

В Дагестане уволили госсекретаря республики. Он был задержан в конце июня, а через день после этого его освободили по подписке о невыезде.

Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов покинул свой пост. Об этом поведали 1 июля в пресс-службе главы региона.

Магомедова задержали в конце июня вместе с рядом близких к нему людей по делу о хищениях при приватизации одного из предприятий. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у него дома и по другим адресам. На следующий день после задержания госсекретаря освободили по подписке о невыезде.

Напомним, в 1991 году Магомед-Султан Магомедов основал махачкалинский футбольный клуб "Анжи". На тот момент он был директором объединения "Дагнефтепродукт".