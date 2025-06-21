Вестник Кавказа

Магомедов освобожден от должности госсека Дагестана

Магомедов освобожден от должности госсека Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане уволили госсекретаря республики. Он был задержан в конце июня, а через день после этого его освободили по подписке о невыезде.

Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов покинул свой пост. Об этом поведали 1 июля в пресс-службе главы региона.

Магомедова задержали в конце июня вместе с рядом близких к нему людей по делу о хищениях при приватизации одного из предприятий. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у него дома и по другим адресам. На следующий день после задержания госсекретаря освободили по подписке о невыезде.

Напомним, в 1991 году Магомед-Султан Магомедов основал махачкалинский футбольный клуб "Анжи". На тот момент он был директором объединения "Дагнефтепродукт".

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1110 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.