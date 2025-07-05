Лидеры Турции и Ирака поговорили о победе над терроризмом

Взаимодействие Турции и Ирака в ликвидации террористических угроз обсудили сегодня вечером лидеры двух стран Реджеп Тайип Эрдоган и Мухаммед Шиа ас-Судани. Эрлоган подчеркнул настрой Анкары на полное устранение всех террористических организаций с Ближнего Востока.

Сегодня вечером по инициативе турецкой стороны состоялись телефонные переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и председателя правительства Ирака Мухаммеда Шиа ас-Судани. Лидеры двух стран созвонились, чтобы поговорить о начале разоружения Рабочей партии Курдистана, признанной террористической организацией в Турции.

Как рассказали в администрации президента Турции, во время беседы Эрдоган отметил деликатность, с которой реализуется инициатива "Турция без террора", и подчеркнул, что конечной целью Анкары является полное устранение террористических группировок с Ближнего Востока.

В связи с этим президент Турции подчеркнул, что Анкара окажет решительное сопротивление всем силам, которые попытаются помешать ликвидации террористических организаций на Ближнем Востоке.

Помимо разоружения РПК, стартовавшего накануне в Ираке, Эрдоган и ас-Судани также поговорили о турецко-иракском сотрудничестве в разных сферах.