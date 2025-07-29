Лесной пожар в Гунибском лесничестве тушат шестой день

Дагестанские огнеборцы не могут справиться с лесным пожаром в Унцукульском районе – пожар только разрастается, огонь уже охватил почти 24 гектара лесных угодий.

В Унцукульском районе Дагестана шестой день пылает ландшафтный пожар, справиться с которым пока не удается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Огонь уже охватил 23,7 га, 19,4 из которых - земли лесного фонда Гунибского лесничества, однако потушить его очень сложно из-за затрудненного доступа к очагу возгорания – здесь нет дорог, чтобы подогнать специальную технику, к тому же процесс осложняется установившейся в регионе жаркой погодой и сильным ветром, передает "АиФ-Дагестан".

Пожарные уже привлекли к тушению вертолет МЧС со специальным оборудованием для сброса воды, однако радикально ситуацию это не поменяло. На земле огонь тушат 137 огнеборцев и 10 единиц техники от РСЧС, к счастью, угроза того, что огонь может переброситься на близлежащие населенные пункты, пока отсутствует, добавили в МЧС региона.