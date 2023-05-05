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Ленивого водителя из страны чудес поймали на Ставрополье

Ленивого водителя из страны чудес поймали на Ставрополье
Водителя, прибывшего из, по его словам, чудесной страны, могут лишить прав на Ставрополье. Благодушно настроенный мужчина с признаками опьянения наотрез отказался от освидетельствования.

Автоинспекторы Кисловодска задержали удивительного водителя, фото и видео курьезного инцидента распространила краевая Госавтоинспекция.

Его автомобиль правоохранители остановили у кафе. У 42-летнего автомобилиста наблюдались отчетливые признаки опьянения.

В беседе с инспекторами он доверчиво поделился, что едет из "страны чудес". Мужчина добавил, что там ему было "очень хорошо".

Стражи порядка предложили собеседнику пройти освидетельствование, но тот отказался, сославшись на отсутствие желания и на банальную лень.

В итоге на гостя из чудесной страны оформили протокол. В Ставропольском крае ему грозит лишение прав на 2 года и штраф в 30 тыс рублей.

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