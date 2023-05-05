Ленивого водителя из страны чудес поймали на Ставрополье

Опубликовано: 23:58, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Водителя, прибывшего из, по его словам, чудесной страны, могут лишить прав на Ставрополье. Благодушно настроенный мужчина с признаками опьянения наотрез отказался от освидетельствования.

Автоинспекторы Кисловодска задержали удивительного водителя, фото и видео курьезного инцидента распространила краевая Госавтоинспекция.

Его автомобиль правоохранители остановили у кафе. У 42-летнего автомобилиста наблюдались отчетливые признаки опьянения.

В беседе с инспекторами он доверчиво поделился, что едет из "страны чудес". Мужчина добавил, что там ему было "очень хорошо".

Стражи порядка предложили собеседнику пройти освидетельствование, но тот отказался, сославшись на отсутствие желания и на банальную лень.

В итоге на гостя из чудесной страны оформили протокол. В Ставропольском крае ему грозит лишение прав на 2 года и штраф в 30 тыс рублей.